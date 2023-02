Február 26., vasárnap, 14.00

Villány–PTE PEAC II.

A Villánynak nem kell a kezdés előtt lelkifröccsért a szomszédba menni, hiszen ez az együttes most látszólag nagyon egyben van. Futószalagon jöttek a sikerek a Téli Műfüves Bajnokságban, majd a hármas döntőben is Kósa Zoltán alakulata diadalmaskodott. Megkönnyítette az edző dolgát, hogy két olyan gólérzékeny támadót tudhatott a csapatában Kelemen Ferenc és Lehota Bálint személyében, akiknél senki nem volt többször eredményes (9 gól). Már csak abban bíznak a hazai drukkerek, hogy nem lőtték el az összes puskaporukat, ugyanis a PTE PEAC II. bárkivel képes felvenni a harcot. Nem is kell messze menni, a két gárda legutóbb a hármas fináléban találkozott egymással, akkor 2–1-re a Villány nyert, viszont a bajnokságban ősszel 0–3-ról mentett pontot a pécsi csapat.

Kétújfalu–Siklós

Nem a legnézőcsalogatóbb ütközetet rendezik Kétújfalun, de könnyen lehet, hogy ez lesz a leggólgazdagabb. A sereghajtó győzelem nélkül fejezte be az őszi idényt, ráadásul közel száz gólt kapott (96), így a hét szerzett találat igazán említésre sem méltó. A siklósi együttes sem teheti ki az ablakba eddigi teljesítményét, plusz a kiszámíthatatlan játék sokszor kételyeket szült. Az egyik fordulóban öt gólt szerezve legyűrte a csapat a Szederkényt, majd egy körrel később hét találatot kapva alulmaradt a Szentlőrinc II. ellen. Egy korai gól megadhatja az alaphangot, és tüzessé teheti az összecsapást.

Nagykozár–PVSK

Új trénerével, Schneider Gáborral kezdi meg a szereplést a PVSK, így sokan kíváncsiak arra, hogy milyen játékkal rukkol elő a pécsi klub. Szeptemberben 3–1-re nyert az akkor még bajnoki álmokat szövögető csapat, azonban azóta sok víz lefolyt a Dunán. Persze kezdésnek minden bizonnyal egy hasonló eredménnyel kibékülne az új, sokat látott vezetőedző, de ehhez lesz néhány szava a nagykozári alakulatnak is. Főleg a jelenlegi formát látva, ugyanis a Téli Műfüves Bajnokságon négy találkozón tizenhét gólt hintett Sütő Szabolcs legénysége. Így aligha lenne meglepő, ha a házigazda felvállalná a nyílt sisakos küzdelmet.

Szabadnapos lesz: Bóly, Szentlőrinc II.