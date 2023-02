Február 25., szombat, 14.00

Mohács–Szederkény

Szorgoskodott az átigazolási piacon a listavezető Mohács, ez is jól mutatja, hogy nem bízná a véletlenre a bajnoki cím sorsát. Kvanduk János legénysége még mindig veretlen, így egyértelműen minden együttes arra törekszik majd, hogy ezt a sorozatot megszakítsa. Kezdetben az a Szederkény tehet ezért, amely feleannyi győzelmet tudhat magáénak, mint az éllovas, így persze meglepő lenne a vendégsiker, viszont amíg a Mohács már nem igazolhat, addig a Szederkény gyakorlatilag bármikor újat húzhat, hiszen Kovács Zoltán akár a másodosztályban vitézkedő kozármislenyi spílerekre is támaszkodhat, ez hatalmas fegyvertény.



Pécsvárad–Lovászhetény

Mint arról korábban beszámoltunk, távozott a Pécsvárad gólvágója, Havasi Dániel, így a legnagyobb kérdés az, ki veszi át a stafétabotot, hiszen a bajnoki cím még ott lebeg a szemek előtt, ehhez viszont kelleni fognak a találatok. A lovászhetényi klubnak nincs ilyesfajta gondja, ráadásul a felkészülés igencsak jól sikerült, így egy végletekig kiélezett, küzdelmes párharca lehet számítani, ahol egyetlen hiba is végzetes lehet.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – A felkészülés során sem kerültek el minket a sérülések, Szabó Zalán az első felkészülési mérkőzésen izomsérülést szenvedett, plusz Bozó is sérülésekkel bajlódott. A külső tényezőket leszámítva sikeres felkészülésen vagyunk túl, ráadásul már az első tétmérkőzést is letudtuk, ahol 2–1-re nyertünk a PEAC II. ellen. A hétvégi rangadó mindig egy különleges esemény a városi sportéletben, egy jó felkészülést záró, megerősített szomszédvári csapatot fogadunk, ahol természetesen a győzelem a cél, de nem lesz egyszerű dolgunk.

Bíró Ferenc, a Lovászhetény vezetőedzője: – A körülményekhez képest jól sikerült a felkészülésünk, az edzőmérkőzésen elért eredményekkel elégedett vagyok. Tudjuk, hogy egy jó csapat otthonába látogatunk, de ha kompakt lesz a védekezésünk, akkor pontot, vagy akár pontokat is szerezhetünk a Pécsvárad ellen.



Komló–Sellye

Izgatottan várhatják a tavaszi folytatást a komlói drukkerek, ugyanis kedvenc együttesük sziporkázott az edzőmeccseken, sőt, még a tolnai listavezetőt is legyűrte. A vezetőedző, Nagy Gábor úgy vélekedett a legutóbbi Dombóvár elleni 3–2-es győzelmet követően, hogy technikailag, taktikailag, fizikálisan és mentálisan is felkészült a gárda a bajnokságra. A legfőbb kérdés csak az, hogy miként reagál majd az alakulat a negatív impulzusokra. Márpedig nem kizárt, hogy ebből ki fog jutni a Sellye ellen, ugyanis a csapat első számú gólfelelőse, Jónás Gergő a Téli Műfüves Bajnokságon is bizonyította, hogy bombaformában van.