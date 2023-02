Még jobban besűrítheti menetrendjét az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata, amennyiben sikerül érvényesíteni a papírformát csütörtökön 18 órától hazai környezetben, ugyanis a hat meccse nyeretlen Szigetszentmiklóson át vezet az út a Killik László Magyar Kupa négyes döntőjébe.

Szusszanhattak egy kis időt a kosárlabdázók, legalábbis azok, akik nem kaptak meghívót a válogatottba, de ezúttal mindenkinek ismételten klubját kell előtérbe helyeznie. Ráadásul azonnal egy óriási téttel bíró találkozó következik, hiszen a tét a Killik László Magyar Kupa négyes döntője. A mutatók alapján ugyan könnyed pécsi győzelem várható, de hiba lenne egy pillanatra is félvállról venni az összecsapást. A Szigetszentmiklós jelenleg a tabella tizedik helyén tanyázik, de egy feltörekvő együttesről van szó, amely ambiciózus edzővel rendelkezik, ráadásul októberben nagyot küzdöttek a Rátgéber Akadémián (78–67).

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Ez a találkozó egy kicsit más lesz, mint a többi, mert nem játszottunk meccset majdnem három hete. Ráadásul nem is úgy szólt a terv, hogy most fogunk játszani, hanem csak márciusban, ezért kicsit hosszabb időre engedtük el a játékosokat. Ennélfogva csak három edzésünk volt, de ez nem kifogás, akárhogy is, nagyon komolyan fogjuk venni, mert ott akarunk lenni Sopronban, és játszani az elődöntőben, majd a döntőben. Ami pedig a bajnokságot illeti, sok mérkőzés van még előttünk, el szeretnénk érni a célunkat, az Euroliga-indulást érő helyet a következő szezonra. Mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, egy kicsit másként fogunk játszani, változtatunk pár dolgon, és megnézzük, hogy fest majd.

A szurkolókra tehát ismételten nagy szükség lesz. Továbbá látni lehet majd az NKA Universitas PEAC új szerzeményét, a WNBA-s tapasztalattal is rendelkező Jazmon Gwathmeyt, de a párharc előtt még köszöntik a Hepp Kupát nyerő pécsi alakulatot is, akik sokakat meglepve mindenkit maguk mögé utasítottak a hétvégén a Gabányi László Sportcsarnokban.