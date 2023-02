Az elmúlt napok eseményeit követően – Kilvinger Bálint helyét Marosán György vette át a kispadon – egy jó hír érkezett a Sport36-Komló férfikézilabda-csapatához, ami miatt némi teher legördülhetett játékos, szurkoló, vezető válláról egyaránt.

Mint ismert, február közepén a Fejér-B.Á.L. Veszprém elleni rangadó hajrája tömegjelenetbe torkollott, amiért a debütáló Josip Vekic kék lapot kapott. Érdemes hozzátenni, hogy a lökdösődni kezdő játékost azonnal leállították a csapattársak. A mérkőzésből már csak öt másodperc volt vissza ekkor, s a Bányász vezetett eggyel, de Molnár Balázs még lőhetett egyet. Miután a vendég játékos lövése kimaradt, a Komló bezsebelhette a két pontot. Legalábbis ekkor még mindenki így hitte...

Másnap már érkezett is a hír, hogy a veszprémiek megóvták a meccset, brutalitásról, a játékvezetői működéssel kapcsolatos problémákról szóló hírek ütötték fel a fejüket, a Magyar Kézilabda-szövetség illetékes bizottsága pedig el is kezdte vizsgálni az ügyet minden szempontból.

Arról már korábban érkezett hír, hogy a sportszerűtlen játékost egy bajnokiról eltiltották, azt le is töltötte a legutóbb, a NEKA elleni bajnokival. Akkor azonban jelezte a klub, hogy ugyan elfogadja, hogy az önbíráskodás, a dulakodás nem sportpályára való, illetve elismeri, hogy a nézőtéren elhangzottak oda nem illő rigmusok, de saját észrevételeket is közölnek a szövetséggel, mert történt még olyan súlyos, sem sportpályára, sem máshová nem illő magatartás, amely elítélendő. Mostanra arról is döntött az illetékes bizottság, hogy elutasítja a kis Veszprém óvását, így marad a pályán elért eredmény, s a viharfelhő továbbúszhat a Bányász fölül.

A klub ismételten megjegyezte az ügy kapcsán, hogy Vekic jogosan kapott kék lapot, de azt is hozzátette, ezzel lezártnak tekinti saját részéről az ügyet, hozzátéve, hogy a mérkőzés hevében történtek nem sportpályára való jelenetek mindkét fél részéről.

A találkozó, s így a vitatott jelenet egyébként az mksz.hu-n visszanézhető.