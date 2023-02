– Nem jó előjelekkel érkeztünk erre a meccsre, hiszen a Diósgyőr mérkőzés után rengeteg betegünk volt, szinte csak az edzett, aki nem volt lázas – kezdte értékelését Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Nem is tetézhettük volna jobban a nehézségeinket, minthogy az elején kaptunk egy ilyen buta gólt. Az előző találkozón is hasonlóan történt az eset, de ennek dacára ezúttal nem váltunk görcsössé. Az időjárás nem volt kegyes, de a kevés szurkoló is nagy biztatásba kezdett a gól után, és a sok pozitívum által át tudott lendülni ezen a csapat. Volt két ajtó-ablak ziccerünk az első félidőben a gólon kívül. A második játékrész nagyobb elánnal kezdődött, próbáltunk bontani. Mindent beletettek a srácok, de ennyi helyzetből illik eldöntetni egy mérkőzést. Sajnálom, mert ez lökést adhatott volna nekünk. Nyilván ezt ilyenkor negatívan éljük meg, de reméljük, mihamarabb visszatérnek a betegeink, mindenki kiegyenesedik, és normálisan tudunk edzeni.