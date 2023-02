Bosszantóan gyors góllal szerzett vezetést a Szentes, miközben a túloldalon hiába járta végig a pécsi támadások során a labda oda-vissza az összes kezet többször, igazi helyzet híján a lövések sorban vagy a kapufán csattantak, vagy Kardos kapus nyújtózkodott mindig jó irányba – miközben az alföldi gárda tovább növelte előnyét. A pécsi gólképtelenséget végül a negyed utolsó percében egy lendületes akció végén Gaszt Roland törte meg, így „csak” egygólos hátrányban várhatta a PVSK az első kis pihenőt.

A második nyolc percet ugyan Szabó Gergő találata vezette be, de a Vasút nem örülhetett túl sokáig az egyenlítésnek, a következő ellentámadás máris újabb vendégelőnyt hozott. A pécsiek azonban ezúttal véletlenül sem törődtek bele a helyzetbe, hanem egyrészt szorosabbra fogták a védekezést – a hárításokból Gelencsér Máté is szépen kivette a részét –, a szentesi kapu előtt pedig az újra beköszönő Gaszt után Lajkó Márton a meccsen először a hazai vezetést is megszerezte.

Ám a végjáték megintcsak nem Török Viktor és csapata szájíze szerint alakult, hiába kiabálta folyamatosan a partról De Blasio Antonio szakosztályelnök, hogy „állítsátok már meg őket, gyerekek!”, ez sehogy sem sikerült. Sőt, most a Szentes utánozta le az előbbi pécsi példát: egyenlített, majd gyors találattal máris újra vezetett.

A nagyszünet után Lajkó büntetőből alakította 6–6-ra az eredményt, miközben az emberelőnyök kihasználásában továbbra sem jeleskedett egyik oldal sem. Aztán ismét Gaszt villantotta meg világbajnok jobb kezét, a hálószaggatással ismét pécsi vezetést írva az eredményjelzőre.

A második megnyert negyed régen látott reményeket kínált a pécsi győzelemre. És jól is alakult a végjáték nyitánya: emberelőnyhöz jutott a PVSK, amelyet Török Viktor időkérése után azonnal gólra is váltott, így most először két gólra nőtt a vezetés. Megint hamar jött azonban a feketeleves – azaz két szentesi góllal az egyenlítés, ráadásul közben még Gelencsért dicsérhette a publikum néhány szép védéséért.

Az utolsó percnek 9–9-cel vágtak neki, mindkét oldalon egy-egy kivédekezett támadással fenntartva az esélyeket. 23 másodpercnél Török Viktor újabb időkéréssel próbálta játékosaiba plántálni az előnyszerzés tudományát – ám sem ez, sem az ellentámadás nem a hálóban ért véget, így a nem túlzottan magas színvonalú, de mindenképpen hajtós, brusztolós csata végén a PVSK idei első döntetlenjével zárult a találkozó.

PVSK Mecsek Füszért–BVSC 9–9 (1–2, 4–3, 2–1, 2–3)

Vízilabda OB I., férfiak, 14. forduló, Pécs, 150 néző. V.: Fodor R., Bátori Gy.

PVSK Mecsek Füszért: Gelencsér – Csorba 1, Kolozsi, Gaszt 3, Keresztúri, Vogel Simon, Szabó G. 1. Cs.: Pellei, Dubinák, Lajkó 4, Reisz, Kókai. Vezetőedző: Török Viktor.

A Szentes góllövői: Chilkó, Mátyók, Hegedűs, Biros B. 3, Fülöp, Gusarov, Bozó.

Gól/ötméteresből: 1/1, ill. 0/1.

Gól/emberelőnyből: 4/17, ill. 6/19.

Kipontozódott: – ill. Pethe, Fülöp.

Török Viktor: – Kicsit beragadtunk az elején, és sajnos nem sikerült, pedig ezt a meccset meg kellett volna nyernünk. Egyedül a tíz alatti kapott gólnak tudok örülni, nem is emlékszem, ez mikor sikerült utoljára. Továbbra is az egyéni hibákban látom a fő okot, de megyünk tovább, igyekszünk kijavítani őket.

További eredmények: Vasas–KSI 18–2, FTC–BVSC 17–11, Kaposvár–Szeged 11–11, UVSE–Honvéd 5–15, Szolnok–Eger 11–4, OSC–Miskolc 20–6.

Következik. Február 15., szerda, 19.00: PVSK–Honvéd.