A Magyar Kupán Rácz Bálint és Horváth Dorina érte el a hetedik pozíciót.

– Nagyon színvonalas, jó küzdelmeket láthattunk, az ifik három bronzérme megsüvegelendő. Volt olyan versenyzünk, aki hét mérkőzésen keresztül jutott el a bronzéremig, ő Kosztor-Nemes Marcell – értékelt Kersics Antal vezetőedző a Vasút honlapjának. – A Magyar Kupa nem Magyar Bajnokság, ezért a külföldiek is részt vehettek, ők kiválóan szerepeltek, mert nem volt nagy súly rajtuk, ezért felszabadultan dzsúdózhattak. Kétség kívül emelték a színvonalat, és örültek a gyerekek is, mert távoli dzsúdó-kultúrával is megismerkedhettek. A hétvégén Bajára megyünk a kisebb korosztályú versenyzőinkkel, majd március elején lesz Kenderesi Péter első Európa Kupa fellépése, erre is gőzerővel készülünk.