Információink szerint még egy pécsi nevelés, a nemrég profi szerződést kapó védőre, Miklós Péterre is számítanak az U18-as nemzeti együttesnél, aki a legutóbbi edzőmeccsen novemberben mutatkozhatott be a csapatban az egygólos, Montenegró elleni siker alkalmával. Ezek alapján akkor jó benyomást tett Babó Levente szövetségi edzőre játékával, s most ismételten bizonyíthatja, hogy érdemes arra, hogy viselje a magyar címert a szíve felett.