Tursics Krisztián, a Ludovika Csata vezetőedzője: – Mivel rövid rotációval dolgozunk, várható volt, hogy nem fogjuk tudni megtartani a nagy előnyünket, vissza fog jönni a PEAC és egál meccset fogunk játszani velük. Tetszett az egész mérkőzés képe. Volt küzdés, energia. Jól kosárlabdáztunk. Beugrik ugyanakkor néhány olyan momentum, amiről évek óta beszélek a lányoknak, mégis visszatérő esetek. Ezek arról szólnak, hogy miképp kell lezárni egy mérkőzést. Egy lepattanó után Kiss Virág második szándékból hármast dobott, de ugyanezt megkaptuk Wentzel Nóritól is, egy kipasszból dudaszós hármast szerzett. Az első negyed végén félpályás triplát kaptunk, a második negyed végén pedig ziccert. Ha csak egyet is megcsípünk ezek közül, akkor megvan a mérkőzés. Mi nem tudjuk még ezeket megvalósítani, de szeretném, ha javulnánk, és megnyernénk a Cegléd és a BEAC elleni találkozókat.

Jovan Gorec, a PEAC vezetőedzője: – Elismerésem a Csatának azért, ahogy teljesített az elmúlt 2-3 hónapban. Mi két egylabdás mérkőzést játszottunk ellenük, amik nagyon könnyen alakulhattak volna ellenkezőképpen is. Nem egyszerű ellenük játszani. Ami minket illet, a hét elején volt néhány személyes problémánk, ami miatt nem edzettünk. Érkezett egy új játékos is, aki jobban teljesített, mint vártuk. Néhány dolgot az alapokról kell újra felépítenünk. Ez időt vesz igénybe, ami nekünk most nincs. Bízom benne, hogy meccsről meccsre jobbak leszünk.

Jáhni Zsófia, a Ludovika Csata kiválósága: – Jól kezdtünk és uralni tudtuk a mérkőzést. A félidő előtt aztán jött egy hullámvölgy és nem nagyon dobtunk pontot szünet előtt. Számítottunk rá, hogy a PEAC fel fog javulni. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült győznünk. Szerintem megérdemeltük volna a pécsi vereség után.

Wentzel Nóra, a PEAC válogatott kosárlabdázója: – Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Az első félidőben rosszul játszottunk és könnyű kosarakat engedtünk a Csatának. A mérkőzés végére össze tudtuk szedni magunkat. Örülök a győzelemnek.