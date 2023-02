A nyáron szerződtette az akkor még csak 16 éves Vidnyánszky Mátyást a Szentlőrinc SE, aki fiatal kora ellenére is kivívta magának a vezetőedző, Jeremiás Gergő bizalmát. Ugyan kezdőként csak kétszer léphetett pályára a labdarúgó NB II.-ben, de csereként további 16 találkozón kapott lehetőséget a másodosztályú csapatban, az pedig még fontosabb, hogy ez alatt két fontos góllal hálálta meg a kapott lehetőséget. A Mosonmagyaróvár elleni őszi iksz esetében a 84. percben egalizált, Kozármislenyben pedig a 90+3.-ban szerzett győzelmet érő találatot.

A teljesítménye ilyen fiatalon nem meglepő, hogy felkeltette más egyesületek figyelmét is, s egy rendkívüli lehetőséget is felajánlottak neki. A szlovák élvonal egyik legjobb csapata, a magyar válogatott Kalmár Zsoltot is foglalkoztató Dunaszerdahelyi AC csábította magához egy két és fél éves szerződéssel.

Ezzel ő a harmadik, aki egy másik csapat hívására távozott Szentlőrincről Szabó Mátét (PMFC), illetve Németh Eriket (Soroksár) követően. Ez jól bizonyítja, helyes az a tehetségekre építő filozófia, amit a piros-feketék követnek.