Az elmúlt hetekben olvasóink több ezer voksot adtak le Az év sportolója közönségdíj szavazásán, amelyen három egyesület versenyzői nyerték el leginkább a szurkolók szimpátiáját.

A női egyéni cím nyertese, Bartha Panna, a PVTC tehetséges teniszezője a következő szavakkal mondott hálát közösségi oldalán a voksolóknak: Köszönöm mindenkinek aki rám szavazott!!❤️

A női csapat kategóriát megnyerő PTE-PEAC Extraligába feljutó asztaliteniszező lányainak, a az egyesület gratulált a Facebookon a következő képen:

A férfi csapat és az egyéni férfi sportoló cím is a PVSK egyesületénél kötött ki. Előbbit az OB I.-es vízilabda alakulat, utóbbit a cselgáncsozó reménység, Kenderesi Péter érdemelte ki, aminek egy teljes cikket szentelt az egyesület a weboldalán.

– Ez a tavalyi eredményről szól, amely nyolcadik hely az utolsó tíz év legjobb helyezése volt – jelentette ki Török Viktor, a pólósok edzője. – Továbbá számomra azt is mutatja, hogy Pécsett milyen sokan szeretik a vízilabdát, és kitartanak mellette akkor is, ha esetleg gyengébben szerepel a csapat. Ez a díj kötelez, szeretnénk maradéktalanul megfelelni az elvárásoknak az idén is, és köszönjük mindazoknak, akik úgy gondolták, mi voltunk a legjobbak a pécsi csapatok közül.

– Ez az eredmény azért is értékes, mert a közönség szimpátiája nyomán alakult ki – hálálkodott Kenderesi. – Ígérem az idén is mindent megteszek a sikeres szereplésért. Igyekszem meghálálni a bizalmat, hiszen ez már az idei esztendőre is jó eredmények elérésére ösztönöz.