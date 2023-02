Piszok nehéz helyzetben van a HR-Rent Kozármisleny, azonban ezen a hétvégén nagyot könnyíthet rajta. Egyfelől a Békéscsabát megelőzheti, ha a vármegyei rivális legyőzi a lilákat, vagy legalább egy ikszre kényszeríti, másrészről az aktuális vendége, a Kazincbarcika mindössze három ponttal van a kék-fehér alakulat előtt. Azaz, ha Bartháék megnyerik ezt a kiesési rangadót, máris két vetélytársat foghatnak meg. Ráadásul most a Barcika sebezhetőnek tűnik, hiszen már három meccse nem gyűjtött egyetlen egységet sem, míg a Misleny a Pécs elleni biztató ikszet követően igyekezhet kivívni a sikert.

Persze ahhoz, hogy ez beigazolódjon, ahogy említettük is, az kell, hogy a 16. helyen álló Szentlőrinc is nyerjen Békéscsabán. Jeremiás Gergő tanítványainak pedig szintén nagyon kellenek azok a pontok, hiszen megfelelő eredmények esetén az osztályozós helyről is elmozdulhatnak. Nem lesz azonban egyszerű a feladatuk, hiszen a Csaba hátsó alakzata sokak dolgát meg tudja nehezíteni.

A vasárnapi program: Kozármisleny–Kazincbarcika, Békéscsaba–Szentlőrinc, Budafok–MTK, Mosonmagyaróvár–Gyirmót, Csákvár–Ajka, Nyíregyháza–Tiszakécske, Győr–Soroksár, Szombathely–Siófok, Dorog–Szeged (mind 14.00).