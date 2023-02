Megrendezték a Diák I-es korosztály számára a birkózó országos bajnokságot, amelyben a szigetvári Dél-Zselic SE is közreműködött, illetve nyilván valóan versenyzői is megmérették magukat. Mellettük a PTE-PEAC sportolói képviselték Baranyát az eseményen. A pécsi és a szigetvári egyletnek is egy bronz jött össze a tornán, illetve előbbinek egy 5. pozíció. A többiek kevésbé szerepeltek sikeresen.

A PEAC eredményei

58 kilogrammos súlycsoport: 11. helyezett Széplaki Ágoston.

63 kilogrammos súlycsoport: 3. hely Flink Natán, 9. hely Király Eperke.

85 kilogrammos súlycsoport: 5. hely László Tamara.

A Dél-Zselic SE Eredményei

29 kilogrammos súlycsoport: 7. hely Fehér Benett.

32 kilogrammos súlycsoport: 3. hely Végh Elián.

35 kilogrammos súlycsoport: 10. hely Nagy Roland.

38 kilogrammos súlycsoport: 9. hely Bogdán Norbert.

50 kilogrammos súlycsoport: 8. helyezett Ignácz Boglárka.

69 kilogrammos súlycsoport: 8. Váron Levente.