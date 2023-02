A korosztályos országos ranglistaverseny, a Budapest Bajnokság utolsó hétvégéjén az U17/19 korosztályok küzdöttek egymással. A PTE-PEAC mindkét nemben képviseltette magát, és kimagasló teljesítményeknek most sem maradt híján.

A lányok, bár még csak 15 évesek, egy ezüst- és két bronz­éremmel zárták a hétvégét. A Nagy Judit, Nagy Rebeka páros a 17 éveseknél a 2., az idősebbeknél 3. helyezést ért el, mindemellett Judit az U17 egyéniben is gazdagodott egy bronzzal.

A PTE-PEAC férfi extraligás csapatának tagja, Szántosi Dávid egyéniben egyik korosztályban sem talált legyőzőre, ezenfelül bezsebelt még egy arany- és egy bronzérmet a páros versenyszámokban is. További hír a PEAC háza tájáról, hogy az energiatakarékosság okán elrendelt két hónapnyi szünet után a szombaton újraindul a csapatbajnokság is: extraligás, NB I-es és NB II-es csapatuk is a Honvéd Szondit fogadja 11 órakor.