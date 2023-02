A negyedik fordulóját rendezték hétvégén Komlón a „Bernáth Miklós” 3 x 3 kosárlabda-bajnokságnak, amely remek hangulatban zajlott az Eszperantó téren, sőt, egy női utánpótlástornát is szerveztek mellé.

A sorozat eddigi legszorosabb mérkőzéseit hozta a mostani esemény, kétszer csak a ráadásban tudtak egymással dűlőre jutni a felek, még ha a papírforma végül nem is borult. A Mohács azonban így is közel volt ahhoz, hogy meglepje a Mecsek SE-t, illetve utóbbi közel járt ahhoz, hogy elkapja a Kozármis­lenyt. A mislenyi gárda azonban ezen a hétvégén sem talált legyőzőre végül. Emellett a You know my name is magabiztosan hozta a meccseit, s így továbbra is egy győzelemmel vannak lemaradva az éllovastól. A hazaiak harciasságukkal a PEAC II.-t szorongatták meg, de végül elfogytak a végjátékra.

Az eseményen egy tripladobó verseny is volt, amelyet Bernáth Gábor nyert a PEAC II. gárdájából, míg az ifjak közt a mohácsi Geishauer Csenge volt a legjobb.

Legközelebb márciusban Mohácson, majd áprilisban Pécsett randevúznak ismét a csapatok, míg a tervek szerint májusban már szabadtéri pályákon rendezik majd a Szuperdöntőt.

A 4. forduló csapata: Eller Szilárd (Mecsek SE), László János (Kozármisleny SE), Mojzes Gábor (You know my name).

Utánpótlás női torna végeredménye: 1. MTE 1888, 2. Komló, 3. Kozármisleny.