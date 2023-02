Szentgotthárdról rajtol, Nyugat-Magyarországra koncentrál és Budapestet is érinti május 10–14. között a 44. Tour de Hongrie. – Az elmúlt években olyan rangos mezőny érkezett ide, hogy innen nincs nagyon hova továbblépni: a szakmai színvonal, a versenyzők pontértéke a legmagasabb a világon. Az idei szenzáció, hogy a verseny immár a ProSeries-sorozat része, és rangjának emelkedésével igazi sztárcsapatok, soraikban például Tour de France-szakaszgyőztesek is érkeznek. Aki májusban a világ legjobb sprintereivel szeretne meccselni, az nem a Giro d’Italián indul, hanem Magyarországon – minderről a PSN Zrt. vezérigazgatójánál, valamint a korábbi tízszeres magyar bajnok pécsi kerékpáros-legendánál és sportvezető-versenybírónál, Hirth Istvánnál tett pécsi látogatása során beszélt a ’92-es barcelonai olimpiai résztvevő, Eisenkrammer Károly.

Annak a jelentőségét is hangsúlyozva, hogy a sprinter, Karl Ádámot is a soraiban tudó Epronex-Hungary révén ismét van igazi profi csapata Magyarországnak. Dolgoznak azon is, hogy Fetter Erik (EOLO-Kometa), vagy a korábban győztes, Valter Attila (Jumbo-Visma), illetve dobogós, Dina Márton (ATT Investments) is itt legyen.

Tavaly a Tour négy etapja szólt a sprinterekről, ezúttal szeretnék a kerékpársport egy másik arcát is hangsúlyozni: a sík befutók mellett megkeresték „Magyarország legmeredekebb utcáit, útjait”, ahol a hegyimenők is tudnak teljesíteni. Pontos útvonalat ugyanakkor egyelőre nem közöltek a szervezők, azt február 28-án nagyszabású rendezvényen jelentik majd be.