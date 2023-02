Már elöljáróban tudni lehetett, hogy nem vár egyszerű feladat az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatára a francia listavezető Villeneuve otthonában, ráadásul az sem segített a helyzeten, hogy félelmetes hangulat fogadta a baranyai együttest.

Így nem is volt annyira meglepő, hogy óriási iramban kezdődött a találkozó, de sajnos egy dekoncentrált pécsi gárda lépett pályára. Olyan helyzetekben, nem járt sikerrel Kiss Virág, amelyben általában csukott szemmel sem hibázik. Szücs Réka is számos labdát elszórt az első negyedben, plusz a távoli kísérletek is rendre kimaradtak. Az már csak hab a tortán, hogy a lepattanók többségét a hazai kosárlabdázók szedték össze. Mindenesetre több mint hét perc után megtört a jég Sanchez triplájának köszönhetően, majd Simon Zsófia is feliratkozott a hárompontosok közé. Az etap végén Kiss Virág értékesített egy büntetőt, így hatpontos különbséggel folytathatták az alakulatok, de ez több is lehetett volna, ha a házigazda gépezete olajozatabban működik.

A második felvonásban ismételten bekezdett a Villeneuve, ráadásul a PEAC játékosainak az agresszív védekezés miatt többségében csupán távolról volt lehetőségük, azok pedig túlnyomórészt pontatlanok voltak. Gyermeteg hibákból ezúttal sem volt hiány, de annak is a levét inkább a vendégcsapat itta meg.

Lehetett abban bízni, hogy a szerb vezetőedzőnek sikerül gatyába rázni lányait a nagyszünetben, hiszen az idei szezonban számtalanszor előfordult már, hogy az NKA Universitas PEAC megtáltosodott a második félidőre, azonban a francia éllovas csírájában elfojtotta a pécsi akciókat, akiknek hátrányuk így egyre csak nőtt.

A végjátékban már érződött, hogy bizony minden érdemi kérdés eldőlt. A hazai közönség hullámzással szórakoztatta magát, a Villeneuve pedig valamelyest hátradőlt, így valamelyest sikerült a végeredményen kozmetikázni, de a vereség elkerülhetetlen volt.

Ezzel az NKA Universitas PEAC nemzetközi kupaszereplése véget ért.

Villeneuve–NKA Universitas PEAC 74–44 (13–7, 19–12, 33–11, 9–14) – összesítésben 148–110.

Női kosárlabda Európa-kupa, nyolcaddöntő, visszavágó. Villeneuve: SALAUN 10/3, Smalls 7, Heriaud 2, BURKE 16/3, Diaby 8. Cserék: Abdelkader 10/3, Djekoundade 5/3, HIRSCH 13/3, Diallo, Cisse, Abraham 3/3, Pavrette.Vezetőedző: Kevin Jean-Pierre Fauchois. PEAC: SIMON Zs. 12/6, Wentzel 4, Calhoun 5/3, Katanics 7/3, Kiss V. 5 Cserék: Szücs R. 2, SANCHEZ 9/6, Laczkó, Kaszás-Pap. Vezetőedző: Jovan Gorec.