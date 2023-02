Szépen lassan ismét élet költözik a megyei labdarúgópályákra, így már a legalacsonyabb osztályban vitézkedő csapatok is készülhetnek a tavaszi rajtra. A Czibulka-csoportban a mezőny ugyan kettészakadt, de még semmi nem dőlt el. Reálisan nézve négy együttes is harcban van a bajnoki aranyéremért, de még a hét pontos hátránnyal küszködő PTE PEAC harmadik számú gárdája, valamint az Újpetre is beleszólhat még a versenybe. A tabella végén két olyan alakulat kullog, amely mindössze egyetlen mérkőzést nyert meg az ősz folyamán, így a Bányász és az Orfű is fel tehet mindent egy lapra, sok vesztenivalójuk nincsen.

A Csík-csoportból érkeztek a szünet alatt sajnálatos hírek, de a pontvadászat még okozhat izgalmakat. A Palotapoklos, a Pellérd, a Szentegát, valamint a Szentlászló labdarúgócsapatának szurkolói sem izgulhatnak kedvenceikért különböző okok miatt, így nyolc együttes harcolhat hétről hétre. Az élmezőnyben a Misinai Sasok és a Vajszló még mindig veretlen, de belátható távolságon belül van a harmadik helyen tanyázó Szigetvár is. A ligában egyedüliként a Nagydobsza nem szerzett pontot ez idáig, de a 7 meccsen szerzett öt, illetve negyvenhárom kapott találatot látva ez nem is olyan meglepő.

Két brigád kiemelkedik a Dárdai-csoportból. A listavezető Szajk elismerésre méltó számokat produkál, de mégis a Sátorhely rendelkezik a legjobb védelemmel, így a három egység könnyen ledolgozható. A Dunaszekcső és a Babarc is látótávolságon belül van, de az ő végső sikerükhöz azért szükség van arra, hogy tökéletesen álljanak a csillagok. A sereghajtó drávaszabolcsiaknak sok okuk nem volt örömre, de akár a kilencedik helyen álló Magyarbóly is befogható pontosabb, higgadtabb játékkal.

A Czibulka-csoport első tavaszi fordulója

Március 4., szombat, 14.30

Sásd–Szászvár

Március 5., vasárnap, 14.30

Kökény–Hosszúhetény, Orfű–PTE PEAC III., Újpetre–Bányász, Gyód–Szalánta, Egerág–Hidas

A Csík-csoport első tavaszi fordulója

Március 12., vasárnap, 14.30

Nagydobsza–Baksa, Vajszló–Lakócsa, Hobol–Szigetvár, Kishárságy–Misinai Sasok

A Dárdai-csoport első tavaszi fordulója

Március 11., szombat, 14.30

Sátorhely–Görcsönydoboka

Március 12., vasárnap, 14.30

Báta–Babarc, Borjád–Geresdlak, Magyarbóly–Palotabozsok, Szajk–Olasz, Drávaszabolcs–Dunaszekcső