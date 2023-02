Nagy szüksége van minden egyes megszerezhető pontra a HR-Rent Kozármislenynek, így nem is meglepő, hogy na lendülettel indította az Ajka elleni meccsét, s igyekezett gyorsan meglepni jóval előkelőbb helyen álló ellenfelét. A szurkolóknak pedig az is gyorsan szemet szúrhatott, hogy a hét közben kölcsönvett Vas Bence is ott van az együttesben, hogy sebességével megbontsa a rivális védelmét.

A 3. percben sikerült is elmennie a kék-fehéreknek, Beke adott be a jobb szélről, de Kosznovszkyban elakadt a labdája. A következő gyors támadás is hasonlóképpen alakult, Vajda húzott befelé a jobb oldalról, de lövését blokkolni tudta egy védő.

Az első negyed óra után mégis az Ajka zörgette meg a hálót. Rabaton balról érkező beadását Tajthy tekerte el a hosszúba. A bekapott gól meg is zavarta talán némileg a kék-fehéreket, hiszen percekkel később Lékainak kétszer is nagyon kellett koncentrálni. Csemer beadását, majd Tar lövését is hárította.

A 28. percben aztán már Vas került helyzetbe, s meg is szerezhette volna első gólját a debütálásán, de Horváth Dániel fogta a lövését. Még a szünet előtt jött egy újabb Lékai bravúr Csizmadia ismétlésénél, így könnyebbé téve valamelyest Szekeres Zoltán számára a félidei eligazítást.

A szünetben aztán érkezett Bartha és Kotroczó, s előbbi 10 perc pályán töltött időt követően meg is lepte a vendégeket, azonban éles szögből leadott lövése nem volt elég pontos, így ismét elmaradt az egyenlítés. Ezt követően Kotroczó is próbálkozhatott, de vagy célt tévesztett, vagy Horváth tudta beletenni a lábát a löketébe.

A mérkőzés utolsó negyed órájában igazi helyzetet már egyik csapat sem tudott kidolgozni. Így akár hogy is próbálkoztak a hazaiak, egyszerűen nem tudták bevenni ellenfelük kapuját. Ezt követően talán még jobban fáj a gárda számára, hogy legutóbb kétgólos előnyből játszott döntetlent. Egyben az azt is jelenti, vereséget követően készülhetnek a Pécs elleni jövő heti megyei rangadóra.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–FC AJKA 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB II., 22. forduló. Kozármisleny, 150 néző. Vezette: Kovács J. Z. (Becséri, Király Zs.).

KOZÁRMISLENY: Lékai – Várkonyi, Sági, Gajág, Turi (Füredi, 85.) – Kosznovszky, Tölgyesi, Vajda R. (Gránicz, 76.), Kun (Bartha, a szünetben) – Beke, Vas (Kotroczó, a szünetben). Vezetőedző: Szekeres Zoltán.

AJKA: Horváth D. - Görgényi, Tar, Kenderes, Csemer (Présinger, 61.) – Tajthy, Csizmadia (Berzsenyi, 87.) – Doncsecz (Gyuris, 61.), Rabatin (Vogyicska, 61.), Gaál (Sejben, 61.) – Szarka. Vezetőedző: Jeney Gyula.

Gólszerző: Tajthy (16.).

Következik (február 12., vasárnap): Szentlőrinc–Dorog (14.00), PMFC–HR-Rent Kozármisleny (15.00).