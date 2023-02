Biztató játékot mutatott a PMFC a Diósgyőrnél még a veresége ellenére is, ami segíthetett volna még inkább felpörögni a Csákvár elleni vasárnap 15 órakor kezdődő hazai bajnokira. Azonban egy vírus keresztbe húzta Weitner Ádám terveit.

– A diósgyőri bajnoki után vírusos megbetegedés támadta meg a csapatot, emiatt sajnos sok volt a hiányzónk – árulta el Weitner Ádám, a PMFC vezetőedzője. – Kétséges, hogy ki tud játszani, erről orvosaink döntését is figyelembe vettük. Bárki is lépjen pályára a Csákvár ellen, bízom benne, hogy bizonyítani tud. Nehézségeink ellenére győzni szeretnénk, ám ehhez szükségünk van szurkolóink támogatására!

Az biztos, hogy a Pécsnek nem lenne egyszerű dolga teljesen egészségesen sem a csákváriak ellen, hiszen az elmúlt három fordulóban a Soroksárnak, a Tiszakécskének és az Ajkának is csak egy pontot sikerült szereznie ellenük, mivel a védelmük jól zár.

A Szentlőrinc 14 órától látja vendégül a Budafokot, amely ugyan az elmúlt két fordulóban kikapott a Gyirmót és az MTK ellen, éppen ezért lehet igazán éhes a sikerre. A tavaszt épp a PMFC ellen győzelemmel kezdő gárda ráadásul nagyon éhesen vágott neki a tavasznak, ami látszik is a szereplésükön. A lőrincieknek ráadásul nem is szokott jól menni a BMTE ellen, négy vereség mellé egy siker és két döntetlen társul. Természetesen ebbe nem fognak belenyugodni Jeremiás Gergő tanítványai, s mindent megtesznek az örökmérleg javításáért is, de most nem ez a legfontosabb számukra, hiszen a tabellán lévő előrelépés van a fókuszban, s a Budafok legyőzésével az aktuális riválist meg is előzhetik, s megfelelő eredményekkel az osztályozós helyekről is elléphetnek.

A HR-Rent Kozármisleny 14.00 órától játszik majd a Gyirmót otthonában, ahonnan egy ponttal eljönni is bravúrszámba menne most. Szekeres Zoltán tanítványainak ráadásul ebben a naptári évben még nem sikerült nyerniük, sőt, idegenben utoljára október elején, a Budafoknál szereztek három pontot.

A vasárnapi program: Szentlőrinc–Budafok, Gyirmót–Kozármisleny, Soroksár–Szombathely, Kazincbarcika–Diósgyőr, Dorog–Békéscsaba (mind 14.00), PMFC–Csákvár, Tiszakécske–Győr, Ajka–Nyíregyháza, MTK–Mosonmagyaróvár (mind 15.00).

Ezúttal a Szeged–Siófok mérkőzés az M4 Sport által kiemelt találkozó, amelyet 19 órakor hétfőn játszanak majd a felek.