Nem dőlhetnek hátra hétvégén a fiatal kosárlabdázók, ugyanis a junior, a kadett és a serdülő bajnokságoké lesz a főszerep.

A szombati versenynapon Pécsett, a Szamosi Nándor Sportcsarnokban rendezik a PVSK NKA FIÚ U16B–ATOMERŐMŰ SE/A találkozót 10 órától.

Mándity Marko: - Eddigi fordulók alapján vegyes teljesítményt nyújtottunk. Szeretném, ha előre lépnénk kizárásban, 1:1 védésben, illetve döntéshozatalban támadásban. Ha betartják a megbeszélteket, minden rendben lesz.

Kaposváron is lesz pécsi érdekeltség, ugyanis a PVSK NKA FIÚ U14B csapata a KASI/C vendégeként léphet parkettre 11 órától.

Sponga Bence: - Sajnos még mindig sok a betegünk, ennek ellenére nem kérdés, hogy győzelemért megyünk. Az elsődleges cél, hogy jól el tudjuk kezdeni a mérkőzést és a jó periódusainkat végre jobban ki tudjuk tolni. A KASI/C-ben várhatóan lesz néhány ismerős játékos, akik a KASI/B elleni mérkőzésről ismerősek nekünk. A bonyhádi izzadós győzelem után szeretnék mindenkinek hasonló mennyiségű játékidőt adni.

Kemény, küzdelmes mérkőzéssel zárul a játéknap baranyai szempontból. A PVSK NKA LEÁNY U16 hazai környezetben bizonyíthat az UNI GYŐR KA ellen 13 órától.

Debreceni Eszter: - Kemény meneteléssel kezdődött meg a rájátszás csapatainknak, hiszen egy hosszú pihenő után szerda vasárnap ritmusban (pár játékosnak pénteki U18-as mérkőzéssel is) kell játszanunk. Bár a szerdai mérkőzésen nagyon nehezen találtuk meg önmagunkat és nehezen melegedtünk be, de bízom benne, hogy vasárnapra már keményebben és határozottabban lépünk pályára. A győri csapattal találkoztunk a selejtezők folyamán, ott sikerült győznünk egy szimpatikus, fiatal tehetséges társaság ellen. Biztos vagyok benne, hogy ők is sokat fejlődtek a szezon eleje óta, így egy kemény, küzdős, harcos mérkőzésre számítok.

Vasárnap délután is útjára indul a labda a Szamosi Nándor Sportcsarnokban, hiszen a PVSK NKA FIÚ U18 a Vasas Akadémia legjobbjait fogadja 16 órától.

Szabó Gergely: - Szerdán este Debrecenben elkezdődött a csapat számára a rájátszás, amelynek a nyolcadik helyről indultunk neki. Szeretnénk megragadni a lehetőséget, melyet a legjobb csapatok elleni mérkőzések nyújtanak. A Vasas ellen is igyekezni fogunk, hogy jó és izgalmas meccset játsszunk.