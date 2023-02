Egy önbizalomnövelő bajnoki után következhet egy papíron könnyebbnek ígérkező találkozó a PTE-PEAC női röplabdacsapata számára, de a SZoESE hazai pályán sosem adja könnyen a sikert, így fel kell kötni a gatyát ezúttal is.

Azzal, hogy legutóbb Horváth Alexandra alakulata kétszettes hátrányból állt talpra Ajkán, alaposan feltöltődött a pécsi klub. Talán most a baranyai tréner legfőbb feladata az lesz, hogy földön tartsa lányait, hiszen a vasárnap 14 órakor kezdődő összecsapásra is kelleni fog a maximális koncentráció. Külön motiváló lehet, hogy az alapszakaszban utoljára lép pályára vendégként a PTE-PEAC, de a szombathelyi brigád is most búcsúztatja szurkolóit hazai terepen.