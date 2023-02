A hosszú utazás hátráltató tényezőnek számított, de ennek ellenére gyakorlatilag átgázolt szombathelyi ellenfelén a PTE-PEAC női röplabdacsapata, így megszerezte idénybéli kilencedik győzelmét.

Az egy héttel korábbi bravúrt követően lehengerlő játékkal rukkolt elő a pécsi alakulat, így tehát hiába közelítette meg kétszer is riválisát a házigazda, még csak szettet sem sikerült nyernie.

Horváth Alexandra, a PEAC vezetőedzője: – A hosszú utazás után sikerült nagyon összeszedetten játszanunk. Szerencsére végig a kezünkbe tartottuk a meccset, s csak rövidebb időre engedtünk ki, amiből pár pont után sikerült is felállni. Mindenkinek tudtam nagyobb játéklehetőséget adni, s örülök, hogy mindenki élt is vele, s megmutatta, hogy meccs szituációban is lehet rá számítani, s ez kulcsfontosságú lesz a következő nehéz hétvégén.

SZoESE–PTE-PEAC 0:3 (21–25, 22–25, 13–25)

Női röplabda NB II. Nyugat-alapszakasz, tizenhetedik forduló. Szombathely. Vezette: Farkas, Mezőffy. PEAC: Hoffmann K., Hoffmann H., Molnár A., Orning, Hegyi, Szvath. Cserék: Habling, Szabó R., Oletics. Vezetőedző: Horváth Alexandra.

Ez következik (02. 26.): PTE-PEAC–UNI Győr-SZESE (15.00).