Szokatlanul korai, amolyan matiné-időpontbeli kezdés miatt kell már kora hajnalban útra kelniük a PTE-PEAC labdarúgóinak vasárnap Kecskemétre. A NB III. Középcsoportjának tavaszi nyitómeccsén az élvonalbeli alföldi gárda fiókcsapatával száll majd szembe 12-én 11 órakor Lőrinc Antal együttese. Ami e csapatoknál mindig lutri, hiszen azzal szinte csak a fűre kifutva szembesül a szakvezető, az első keretből hány sztárt küld vissza mestere a tarcsiba.

És ha már a fűre lépés került szóba: ez futballmeccsen ugyan nem ritka, nem úgy a szerényebb anyagi helyzetű gárdáknál télidőben: az egyetemisták például eddigi idei felkészülésük során csak műfüvön készülhettek, így ez sem könnyíti meg a dolgukat.

A téli játékoscserék jótékony hatását ugyanakkor máris érzékeli Lőrinc, ahogy fogalmaz, az érkezőkkel (Berdó Máté, Keresztes Zalán) egyértelműen erősödött a csapat, szélesedett a repertoár. Jól sikerült a felkészülés is, az utolsó hetekben az erőnléti és mennyiségi feladatokról egyre inkább a minőségi finomhangolásra tértek át. Mindenki egészséges, egyedül a sárga lapokra kell majd odafigyelniük. Azokból ugyanis hat futballistája is a negyediknél jár, így nem lenne szerencsés, ha többen egyszerre gyűjtenék be az eltiltást érő ötödiket.

Mindent összevetve, belekalkulálva, hogy vendéglátóik kettővel kevesebb győzelemmel és hárommal több vereséggel öt hellyel mögöttük tanyáznak a tabellán, a pécsiek mestere a pontszerzést tartja elvárható feladatnak.