Nem tétlenkednek a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatánál a háttérben dolgozók sem, hiszen szeretnék, ha még az alapszakasz vége előtt helyet cserélnének az NB I. B. Piros-csoportjának tabelláján az éllovas városi riválissal, az NKA Péccsel.

Az elmúlt időszakban azonban annak ellenére, hogy a csapat a bajnoki cím egyik legfőbb várományosa még mindig, ketten is úgy döntöttek, a több játéklehetőség reményében máshol folytatják. Füzesi Róbert és Kocsis Zalán távoztak. Az A-csoportba jutáshoz viszont nem csak jó kezdőre, de mély keretre is szükség van, így nem hagyták annyiban a keret szűkülését a vezetők, s megegyeztek Takács Dániellel, a Honvéd kosárlabdázójával. A 26 éves 1-es, 2-es az előző szezonban is alaposan kivette a részét a másodosztály bajnokának szerepléséből, 9 pont, 2 lepattanó és közel 4 assziszt volt a mérlege, azonban az élvonalban az ő posztjára érkeztek a légiósok, így nem jutott neki annyi lehetőség.

– Az utóbbi hetekben két játékosunk is távozott tőlünk, a szezon azonban hosszú, és akármi történhet, ezért szükségét éreztük, hogy megerősítsük kicsit a keretünket – mondta el az egyesület közleményében az ügyvezető, Bán Gábor. – Vezetőedzőnk, Szrecsko Szekulovics alaposan kielemezte Takács Dániel játékát, és úgy döntött, hasznunkra lehetne.