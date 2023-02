A téli hónapokban sem maradtak labdarúgás nélkül a baranyai labdarúgócsapatok, köszönhetően többek között az MLSZ Baranya Megyei Igazgatóságának, akik több tornát is kiírtak, s ezzel komoly terhet vettek le az együttesek válláról.

– Az elsődleges célunk az volt, hogy az egyesületek számára versenyzési lehetőségeket biztosítsunk, ezzel is támogatva őket, hiszen a terem és pályabérlési díjak jócskán megemelkedtek – vélekedett Bogyay Zoltán, az MLSZ BMI igazgatója. – Először bajban voltunk, ugyanis tényleg komoly kiadásokról van szó, de annyi megkeresést kaptunk, hogy végül több tornát is kiírtunk. A megmérettetéseken összesen 130 csapat vett részt, tehát úgy gondolom megérte.

Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy országszerte csökkenek a csapatszámok, ez a hullám pedig nem kerülte el megyénket sem. Igaz, volt már arra példa korábban is, hogy együttesek visszalépés mellett döntöttek, de ezúttal az a balszerencsés helyzet állt elő a felnőtteknél a legalacsonyabb osztályban, a Csík Jenő-csoportban, hogy az induló tizenkét gárda közül már csak nyolc van versenyben. Itt a lebonyolítási forma módosításával próbáljuk a csapatoknak a megfelelő mérkőzésszámot biztosítani. Sokan gondolhatnánk, hogy a visszalépéseknek elsősorban anyagi okai vannak, de mint kiderült, 2010 óta szinte senki nem a költségek miatt hátrált meg. Sokkal inkább a játékoshiány tette be a kaput.

– Ha egy csapat megalakul, akkor az szinte mindig azt jelenti, hogy máshol egy lehúzza a rolót, mert a játékosok vándorolnak – fogalmazott Bogyay Zoltán. – Igaz, az utánpótláskorú játékosok száma meg folyamatosan nő, tehát valahol sajnos lemorzsolódnak. Beszéltem többekkel is, a csapatok az idei idényt mindenképp szeretnék befejezni, de a következő szezon nem lesz egyszerű sokak számára, de remélhetőleg sok helyen az önkormányzatok is be tudnak majd segíteni.