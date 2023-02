Török Viktor, a PVSK vezetőedzője: – Borzasztóan sajnálom a fiúkat, hiszen nagyon lelkesen, esetenként jól is játszottak, mindent megtettek a győzelemért, amit egy mérkőzésen lehetséges. Az utolsó néhány percben szívinfarktust előidéző események történtek. Már három góllal is vezettünk, feljött a Kaposvár, és az utolsó másodpercben elengedett labda a blokkról bepattant. Sok a kapott 14 gól, főleg az utolsó negyed 5 találata. Most nem tudok többet mondani, természetesen nagyon el vagyok keseredve. Megnézzük ezt a mérkőzést, lesz tanulság bőven. Annyit azonban megjegyeznék, hogy nemcsak a medencében voltak érdekes dolgok, de a medencén kívül is történtek fura események. Készülünk az OSC elleni találkozóra.