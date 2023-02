Most nem lehet a környezetre figyelni, vagy épp azt elemezgetni, hogy a közvetlen rivális mit játszott, kihez utazik, egyszerűen mindent ki kell adni, ami a csövön kifér. Ebben a helyzetben van a PVSK-Veolia és az NKA Pécs férfikosárlabda-csapata is az NB I. B Piros-csoportjában.

Ivica Mavrenski tanítványain ráadásul most azért is nyomás van. mert Panthers nyert Salgótarjánban, így most a DEAC U23 ellen, hazai pályán (vasárnap 19.00) vissza kell térniük a győzelem útjára.

– Fiatal, de erős ellenféllel találkozunk vasárnap – fogalmazott Mavrenski. – Tehetséges, agresszív és fegyelmezett játékosokból álló gárda a Debrecen, illetve ne felejtsük el, hogy az alapszakasz első vereségét épp ellenük szenvedtük el. Ahhoz, hogy visszavágjunk, ugyanilyen agresszív és fegyelmezett játékot kell produkálnunk negyven percen keresztül.