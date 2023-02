Szombattól Pécsen, a Hotel Makár Sport és Wellnes központban, a felnőtt fedettpályás Országos Tenisz Bajnokságon ragadnak ütőt az ország legjobb teniszezői, legalábbis azok, akik épp nem nemzetközi versenyen szerepelnek. Pályára lép majd többek között a PVTC kiválósága, Bartha Panna, aki 965. a világranglistán, de a fiúknál harcba száll Máthé Gábor is, aki megnyerte az Australian Opent a hallássérülteknél.

Azok a játékosok, akik ezen a szinten képesek jól szerepelni, azok hosszú távon is sokra vihetik majd a teniszvilágban. Tökéletes példa erre a két évtizeddel ezelőtti pécsi Országos Bajnokság, ahol a finálét egy bizonyos Bardóczky Kornél vívta Nagy Zoltánnal szemben. Bardóczky azóta már a teniszszövetség fejlesztési igazgatója, míg Nagy Zoltán a magyar tenisz-Davis-kupa-csapatnak a kapitánya.

– Ezek a játékosok, akik magyar bajnokok voltak, később a nemzetközi porondon is megállták helyüket. Gondolhatunk akár Sávolt Attilára, Bardóczky Kornélra, Balázs Attilára, vagy épp Fucsovics Mártonra – vélekedett a verseny szervezője, Lackó Béla. – Magyar bajnokként kezdték, aztán tovább bontogatták szárnyaikat.

A hölgyeknél és a férfiaknál is hatvannégy induló van, így a legtöbb tehetségnek még a selejtezőben kell bizonyítani, hogy felkerülhessen a 32-es főtáblára. A lányoknál a pécsi sportoló, Bartha Panna az első kiemelt, aki tavaly egyéniben másodikként végzett, párosban pedig megvédte bajnoki címét Badics Milával (Kiskút TK) az oldalán. Ugyancsak nagy eséllyel indul Molnár Kitti, aki fiatal kora ellenére futószalagon szállítja a szebbnél szebb sikereket.

A fiúknál Máthé Gáborra kell a legjobban figyelni, aki megnyerte az Australian Opent a hallássérülteknél. Ráadásul akár megmérkőzhet a párosban Grand Slam-bajnok edzőjének, Temesvári Andreának a fiával, Visontai Milánnal is. Na de a 17 esztendős pécsi, Varga János, aki legutóbb is letette névjegyét, valamint Laczkó Béla is meglepetést okozhat.

Egy biztos: érdemes kilátogatni a helyszínre, hiszen vélhetően magas színvonalú párharcokból nem lesz hiány.