Íme a klub közleménye:

„Egy középcsatár és egy szélső támadó is érkezett a Merkantil Bank Ligában szereplő első számú csapatunkhoz: Novák Zsombor és Mahler Gergő már be is mutatkozott az MTK Budapest elleni bajnokin.

Novák Zsombor klasszikus középcsatár, aki Ráckevén kezdett futballozni, majd onnan a dunaújvárosi utánpótlásba került, ahol az NB III-as felnőtt együttesben is bemutatkozhatott mindössze 16 évesen. Szerződtette a Ferencváros, ahonnan aztán az NB II-es Soroksárhoz került, majd ismét Dunaújváros következett – innen igazolt most hozzánk.

– A Soroksár színeiben annak idején bemutatkozhattam az NB II-ben, s most azért jöttem Szentlőrincre, hogy ismét a második vonalban játszhassak – fogalmazott a 22 éves futballista. – Tisztában vagyok vele, hogy itt bátran adnak lehetőséget a fiatalabb játékosoknak, ráadásul nagyon jó a közösség, úgyhogy örömmel mondtam igent a megkeresésre. Az őszi szezonban a Dunaújváros NB III-as csapatában szerepeltem, jól ment a játék, tizennyolcszor léptem pályára és összesen tizenkét gólt lőttem. Mindent megteszek azért, hogy megmutassam, egy osztállyal feljebb is megállom a helyem, szeretném gólokkal, gólpasszokkal segíteni a Szentlőrincet!

A másik érkező, Mahler Gergő a szegedi SZEOL-ban kezdett futballozni, ahonnan az MTK-hoz került, majd egy kecskeméti kitérőt követően visszakerült Szegedre. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia második csapatában, a megyei I. osztályban mutatkozott be a felnőttek között, emellett játszott az U19-es bajnokságban, valamint edzett az NB II-es együttes keretével is.

– Azért jöttem el Szegedről Szentlőrincre, mert szeretnék játéklehetőséget kapni a másodosztályban, fel akarom magam építeni, bizonyítani akarom, hogy ebben a ligában is lehet rám számítani – mondta a 17 éves szélső támadó, Mahler Gergő, aki gyors, technikás, és kiválóan oldja meg az egy-egy elleni helyzeteket. – Nagyon jólesett, hogy az MTK elleni bajnokin máris bemutatkozhattam, remélem, hogy a továbbiakban is bizalmat szavaznak nekem, amit jó teljesítménnyel szeretnék meghálálni!”