– Számolgatta a lepattanóit, vagy váratlanul érte, hogy megvan az ezredik?

– Az igazság az, hogy Amerikában nagyon precízen vezetik a statisztikákat. Azt, hogy mikor értem el az 1000. lepattanót, csak a stáb jelzéséből tudtam meg a mérkőzést követően. Szóltak, hogy a következő hazai összecsapás előtt szeretnének köszönteni.

– Korábbra vagy későbbre tervezte ezt a mérföldkövet?

– Ilyet nem lehet tervezni. Ötödik éve vagyok az Egyesült Államokban, de sajnos a járványügyi helyzet hátráltatta ennek előbbi elérését. Abban összesen 17 mérkőzést tudtunk csak lejátszani. Ha nincsenek a lezárások, akkor biztosan előbb összejött volna.

– Mennyire tudja megosztani a sikereit édesanyjával, Balázs Hajnalkával?

– Nem kell ezen aggódnom, mert a szüleim folyamatosan követik a kinti pályafutásomat is. A mérkőzéseimet édesanyám most is élőben nézi minden alkalommal. Igaz, az időeltolódás miatt ez általában nem mindig olyan komfortos. Azt gondolom, hogy a szüleim nagyon büszkék rám, és hálás vagyok a támogatásukért.

– Már jó ideje Geno Auriemma kezei alatt pallérozódhat. Melyek azok a dolgok, amiben a legtöbbet fejlődött?

– A Covid miatt plussz 1 év ösztöndíj lehetőséget kaptunk, így már a második évemet töltöm a UConn csapatában. Nagyon sokat tanulhatok itt, de hálás vagyok az Ohio State-n eltöltött időszakért is. Kosárlabda szempontjából azonban teljesen más. Profi szemlélet uralkodik, mindenki (edzői stáb, személyzet, orvosi stáb) azon dolgozik, hogy bajnok legyen a csapat, és hosszabb távon segítsen felkészülni a profi karrierre.

– Szokta követni a magyar csapatok szereplését?

– Természetesen igen! Tudom, hogy a PEAC szépen menetelt a nemzetközi porondon, de figyelemmel kísérem az Euroligában szereplő magyar együttesek eredményeit is. Na meg a FIBA oldalán keresztül sok meccset megnézek, ha engedi az időm.

– Miket tartogat még Juhász Dorka a 2023-as évre? Milyen célokat tűzött ki maga elé?

– Elsődleges szempont, hogy sikeresen zárjam az Amerikában eltöltött időszakot, ez azt jelenti, hogy bajnokságot nyerjen a UConn. Igaz, nagyon komoly vetélytársak vannak, ráadásul sok sérülés is hátráltat minket, de egyetlen pillanatig sem fogjuk feladni. Ez a feladat foglalkoztat leginkább, ez a prioritás. Májusban pedig lezárul egy fejezet az életemben, el kell dönteni, hogy hol folytatom majd a pályafutásomat.