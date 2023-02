Nem lógatja lábát Rátgéber László, a KSMK igazgatója, hiszen újra és újra igyekszik elérni, hogy a leginkább elismert, legnagyobb tudású szakemberek érkezzenek Pécsre, a róla elnevezett kosárlabda-akadémiára, hogy minden érdeklődő előtt beszéljenek a sportág legfontosabb kérdéseiről. Tavaly nyáron például az észak-amerikai profi kosárlabdaligában a Toronto Raptors kispadján bajnoki címet ünneplő Nick Nurse-t csalta el a baranyai vármegyeszékhelyre, s most is hasonló szaktekintélyt hívott meg.

A Minnesota Timberwolves NBA-csapatának vezetőedzője, Chris Finch látogat majd el, hogy beszéljen arról, hogyan lehet olyan játékosokkal együtt dolgozni, mint Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russelel, vagy épp Anthony Edwards, akit a Mindent egy lapra című film negatív hőseként is megismerhetett a közönség. Persze nem csak egy csapatnál gyűjtött a szakember tapasztalatokat, edzői karrierje kezdetén dolgozott Európában (Angliában, Németországban és Belgiumban), majd az Egyesült Államokban a Houston Rockets, a Denver Nuggets, a New Orleans Pelicans és a Toronto Raptors másodedzője is volt, mielőtt átvette volna mostani alakulatát. Ezáltal természetesen nem csak a korábban felsorolt játékosokról tud majd a kérdésekre képet adni.

A konferencia idén július 16–17-én lesz majd, a pontos programot később hirdetik ki.