A hétvégi második fellépés tehát hazai pályán vár az egyetemista hölgyek mellett a férfiakat is trenírozó Papp Lászlóra: – Nevezhetnénk akár pécsi rangadónak is ezt a mérkőzést, ha nem több külföldi légiós alkotná ellenfelünket, mint magyar vagy helyi játékos, akikkel természetesen erős csapatnak számítanak. Jó előjelnek tekintem ugyanakkor, hogy szeptemberben két góllal le tudtuk győzni őket, így a várhatóan kemény, és különösen harcos összecsapáson most sem másra készülünk. Azzal együtt is, hogy kihagyások és különféle sérülések kicsit megtépázták a sorainkat, de igyekszünk összeszedni magunkat, és plusz energiákat mozgósítva pótolni a hiányzókat.

Mint minden városi derbi, ez is fokozott izgalmakat tartogat a maga kétesélyességével és bizonytalanságával. Tiszteljük a PEAC-ot, és komolyan készülünk a mérkőzésre. Természetesen szeretnénk nyerni, sőt, hiszünk a győzelmünkben – vetítette előre az esélyeket Cagalj Zeljko, a PVSE mestere. Sz. Zs.