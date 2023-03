A Baranya megyei III. osztályú bajnokság legtöbb résztvevője próbára tette magát a felkészülési időszak során a téli műfüves tornán, de a Czibulka Mihály-csoport tagjai a hétvégén már tétmérkőzésen bizonyíthatnak.

Sűrű az élboly, hiszen az első négy együttes négy ponton belül van, de a listavezető Hosszúhetény teljesítményére sokan irigyek lehetnek, ugyanis nem talált legyőzőre az alakulat az ősz során.

Mindenesetre az éllovasnál az üldöző Egerág, Bogád, valamint a Gyód is több gólt szerzett, így izgalmas tavasz elé nézünk.

A tabella végén kullogó csapatok is kipihenték a fáradalmakat, sőt, az utolsó előtti helyen álló Orfű is szépen teljesített az edzőmérkőzések során, így a meglepetések is benne vannak a pakliban.



Czibulka-csoport (13 csapat), 15. forduló

Március 4., szombat, 14.30

Sásd–Szászvár, Gyód–Szalánta.

Március 5., vasárnap, 14.30

Kökény–Hosszúhetény, Orfű–PTE PEAC III., Újpetre–Bányász, Egerág–Hidas.