Négypontos vereséget szenvedett az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata Szekszárdon, így nem sikerült bebiztosítani a negyedik helyet a tabellán.

Egy forró hangulatú szomszédvári rangadó zárta az NB I.-es női kosárlabda-bajnokság huszonegyedik fordulóját, ahol az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata félelmetesen kezdett a Szekszárd vendégeként.

Már a feldobásnál is megmutatkozott a pécsi együttes harciassága, majd két perc elteltével már 10–2-es sorozatot tudhatott maga mögött, így nem is volt meglepő, hogy a hazai tréner azonnal időt kért. Djokics Zseljko valamelyest felrázta csapatát, igaz, a felzárkózáshoz kellett a rengeteg hiba a vendég oldalon is, de még így is kétpontos előnyből várhatta a második felvonást a pécsi klub.

Hatalmas fizikai csatákat hozott a folytatás, de a szép megoldások sem maradtak el a kilátogató drukkerek szerencséjére. Kétségtelen, hogy a maroknyi baranyai szurkolótábor hatodik emberként támogatta az együttest, de a házigazda is tudott honnan meríteni a kritikus helyzetekben, így a nagyszünetre fordult a kocka.

A harmadik etapot talán élesebben kezdte Jovan Gorec alakulata, de aztán hosszú perceken át eredménytelenül próbálkozott, ezt pedig a Szekszárd kegyetlenül megbüntette. Mindenesetre még így is belátható távolságon belülről várhatta az utolsó játékrészt az NKA Universitas PEAC.

Az utolsó tíz percben is fej-fej mellett haladt egymás mellett a két csapat, így még feszültebb lett a találkozó hátralévő része. A rossz kivitelezések tovább szaporodtak, de ez betudható volt mindkét oldalon a fáradtságnak, így a végére a legfőbb kérdés inkább az volt, hogy melyik együttes maradt higgadtabb és pontosabb.

Sokáig úgy tűnt, hogy a Szekszárd kényelmes győzelmet arat, de a PEAC hatalmasat hajrázott, azonban két sikeres hazai büntetővel zárult az összecsapás, így amennyiben a Szekszárd majd legyőzi a Győrt, illetve a PEAC alulmarad a Sopron ellen, akkor a két csapat helyet cserél a tabellán.

Szekszárd–NKA Universitas PEAC 63–59 (19–21, 13–9, 14–12, 17–17)

Női kosárlabda NB I., huszonegyedik forduló. Szekszárd. Vezette: Tőzsér, Makrai, Pozsonyi. Szekszárd: Studer 9, Miklós, Krnjics 10, DUDÁSOVÁ 16/3, GOREE 15. Cserék: Bálint 3/3, Wallace 2, Mányoky 8/6, Horváth D. Vezetőedző: Djokics Zseljko. PEAC: Laczkó, Katanics 8/3, Wentzel 9/3, GWATHMEY 11, KISS V. 18/3 Cserék: Calhoun 10/3, Rátkai, Simon Zs. 3/3, Sanchez. Vezetőedző: Jovan Gorec.