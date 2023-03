Szinte tét nélkül léphet ma 16.45-kor pályára a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az Óbudai Kaszások otthonában, hiszen a második helyről már se lejjebb, se feljebb nem vezet az útja az alapszakaszban. Előbbi azt követően vált igazzá, hogy az NKA Pécs tegnap átgyalogolt a Nagykőrösön.

Persze a 11. helyezett Óbudára koncentrálnak most még Hortiék, de már ott lehet a fejekben a városi rangadó is, illetve a rájátszás. Talán ez előtt a mérkőzés előtt nem is akkora probléma az osztott figyelem, hiszen legutóbb 58 pont volt a két csapat közt.

– Fontos, hogy minden meccsen legyen valaki, akinek nagyon megy a játék. Úgy érzem, nálunk nagyon sokan alkalmasak erre – nyilatkozta a Panthers legutóbbi csatáján remeklő Antóni a klub felületein. – Ilyen téren jól állunk a hajrára. Remélem, győzelemmel térhetünk haza a kaszás arénából. Már látjuk azért a menetrendet, mi hogyan fog alakulni. Beszélünk arról, kit lenne jó kapni, kit nem. Igyekszünk magunkat ilyen téren is formában tartani, hogy kire hogyan készüljünk.