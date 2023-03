A forduló baranyai döntetlenjét pedig az ősszel remeklő komlóiak könyvelhették el, hazai pályán páratlanul kiélezett, emellett feszült, négy sárga lapot is hozó, négyórás összecsapás 7:7-tel zárult a másik győri gárda, az Elektromos ellen. A Hügiéne Bt. pontjait Szita Márton (2), Sabján Gergely, Wei Chen Yu és a nap meglepetésembere, a fiatal Both Olivér (2), valamint a Both, Szita páros szerezte.

Következik. A hétvégi 11. fordulóban a férfiak közül a PEAC szombaton 11 órára a jelenlegi 5. Soltvadkerthez utazik, míg a Komló ugyanaznap 15 órakor az utolsó előtt, azaz 9. helyen álló Mosonmagyaróvárt fogadja.

A női bajnokság ugyancsak a fővárosi, Marczibányi téri tornán folytatódik: a 12. helyen álló PEAC pályaválasztóként a soltvadkerti Pingpongozz Velünk SE ellen áll asztalhoz.