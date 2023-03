Sérüléshullám nehezíti a Pécsvárad dolgát, ráadásul hétvégi ellenfele még harmadosztályú játékosaira is támaszkodhat, így nagy küzdelem várható a három pontért az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójának nyitómérkőzésén.

Március 18., szombat, 13.00

Pécsvárad–PTE PEAC II.

A tabellát látva talán könnyed hazai győzelmet lehet várni, de sok olyan tényező van, ami boríthatja a papírformát. Először is meg kell küzdenie a pécsváradi együttesnek a sérüléshullámmal, ami nem olyan egyszerű, hiszen olyan játékosok estek ki, akik többször is kulcsszerepet vállaltak már a szezon során a három pont megszerzésében. Másodszor pedig ahogy arra Varga László is felhívta a figyelmet, a PEAC első számú csapata szabadnapos a harmadosztályban, így akár még onnan is érkezhet olyan spíler, aki a különbséget jelentheti. Egy biztos: hazai oldalon mindenféleképpen szükség van a győzelemre, különben szép lassan le kell mondani a bajnoki álmokról.

Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője: – Sajnos rengeteg sérültünk van, hétről hétre azon küzdünk, hogy ki tudjunk állítani 11-12 mezőnyjátékost. Kemény összecsapásra számítunk, mivel hétvégén az NB III.-as PEAC szabadnapos, így még nagyobb merítési lehetőségük van.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – Szeretnénk ismételten megnehezíteni a bajnokaspiráns dolgát. Legutóbb egy végletekig kiélezett, változatos mérkőzést játszottunk velük, ahol nem sokon múlott, hogy borítsuk a papírformát. Reméljük, hogy most sikerül. Kíváncsian és bizakodva várom a találkozót a fiúkkal együtt.

Március 18., szombat, 15.00

Lovászhetény–Sellye

Talán nincs jelenleg izgalmasabb csapat a Lovászheténynél. Bíró Ferenc összekapta a srácokat a felkészülés alatt, így a Pécsváradtól és a Komlótól is elcsent egy-egy pontot tavasszal. A sereghajtó Kétújfalu ellen gólfesztivált tartott, tehát az önbizalommal sincsen probléma. Nem úgy, mint a Sellyénél. A győzelem ízére talán már is emlékeznek a játékosok, pedig legutóbb a Siklós ellen erre megvolt a sansz, azonban csak egy döntetlenre futotta hazai környezetben. Ezúttal idegenben kellene meghúzni a váratlant, de az mindenképp a hétvége egyik legnagyobb meglepetése lenne.