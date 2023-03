Összegyűltek egy vacsorára a pécsi labdarúgás nagyjai, ugyanakkor ezúttal nem csak egymás társaságának élvezése volt a céljuk. A vacsora előtt ugyanis a Pécsi Dózsa, a PMSC és a PMFC értékei és ereklyéi kerültek terítékre majdhogynem szó szerint, ugyanis egy asztalt beterítettek a mezek és egyebek.

– Kell egy múzeum a klub számára – jelentette ki Mészáros Ferenc, a PMSC Öregfiúk Egyesületének elnöke. – Ez a projekt két-három éves legalább. Akkor kezdtük el összeszedni az ereklyéket, amik kint vannak.

Hozzátette, ez idő alatt nagyon kevés tárgy, emlék gyűlt össze, de abból néhányat be is mutatott ez alkalommal. Közte saját, a magyar válogatottban debütáló mezét, de Rapp Imre bőr címeres sporttáskáját is közszemlére tett a vacsora közben.

– Például a Magyar Kupa serleg sincs meg – jegyezte meg közben Tomka János elnökségi tag.