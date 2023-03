– Addig, amíg ilyen helyzeteket így elkapkodunk, és így elpuskázzuk, addig nehéz lesz meccset nyerni – fogalmazott Márton Gábor, a Kozármisleny vezetőedzője. – Véleményem szerint ez egy „agyon nyert” meccs volt. Az ellenfélnek sok mindent megengedtek, így azért elég nehéz, ha szabálytalan eszközökkel is tudnak élni, mindenféle büntetés nélkül. Ezeket a helyzeteket viszont be kell rúgni, mert sajnos, amikor mi hibázunk, azt egyből megbüntetik. Ilyen hibát, mint a kapott gól előtt, nem szabad elkövetni. Én nem kérem hátul ezt a tili-tolit, de sajnos még van egy beidegződés néha, már nem mindig. A kapott gól után volt egy-két lehetőségünk, és volt elmaradt ítélet is, úgy tűnik ez nem jár nekünk.