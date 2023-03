Közel van ahhoz a Szentlőrinc SE, hogy megégesse magát, de még mindig van bőven ideje és helye, hogy eltáncoljon a tűz mellől. Jelenleg hat ponttal áll a kiesést jelentő 19. és 20. hely előtt a 17. osztályozós helyen, s néggyel van lemaradva a biztos bennmaradó pozícióban lévő Csákvártól. Itt azt is érdemes megjegyezni, hogy a 8. Győr is csak 10 ponttal előzi meg a piros-feketéket, azaz még nagyon sok pozíciót lehet javítani ebben az idényben.

A Szentlőrincnek mondhatni az is elég, ha eggyel több helyet nem csúszik már hátra, hiszen az egyik NB III.-as bajnokot le kell tudnia győznie ennek a keretnek. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezzel meg is elégszik Domján Attila és a csapat. Ráadásul az elkövetkezendőkben több közvetlen riválissal is találkoznak még.

Most a második Diósgyőr következik számukra idegenben, amelynél talán még a döntetlen is bravúr. Azt követően viszont a Csákvár, a Nyíregyháza ellen nem szabad hibázni, ha előrébb akarnak lépni, márpedig szeretnének, ezt is bizonyítja az edzőváltás. Utána a Győr és a Szombathely ellen újabb két olyan meccset játszik majd a gárda, amelyen a döntetlen is jó eredmény lehet, ekkor viszont már, ha hozták a rangadókat akár egy jóval nyugodtabb helyről próbálkozhatnak.

Forrás: adatbank.mlsz.hu

A Siófok, a Soroksár és a Tiszakécske ugyan jelenleg jobb formában, s előkelőbb helyen van a lőrincieknél, de mindegyik ellen képesek lehetnek a győzelemre Grumicsék. Az Ajka már ennél jóval keményebb dió lehet, de ismételten, ha hozták korábban a pontokat a piros-feketék, akkor nyugodtabban mehetnek bele az egyik élcsapat elleni összecsapásba.

Az utolsó előtti fordulóban jön aztán a PMFC ellen rangadó, ahol aztán tényleg bármi megtörténhet, pláne, hogy addigra nagy eséllyel mindkét csapat sorsa eldőlhet. A kérdés talán az lesz, melyik egyesület játékosai számára lesz fontosabb a győzelem, kik számára lesz nagyobb a tét. Ha a Lőrinc talpát még mindig égeti akkor is a kiesési zóna, esélyes hogy megsokszorozott erővel legyűrik a jelenleg jóval előkelőbb helyen álló Pécset.

Az utolsó fordulóban aztán jön a Kazincbarcika, amely ellen ugyan azok a kérdések lesznek döntőek, mint a Pécs ellen. Érdemes azonban megjegyezni, a Szentlőrinc sorsa eddig mindkét évben korábban eldőlt, mint az utolsó forduló.

03. 19.: Diósgyőr (2.)–Szentlőrinc

04. 02.: Szentlőrinc–Csákvár (15.)

04. 09.: Nyíregyháza (16.)–Szentlőrinc

04. 13.: Szentlőrinc–Győr (8.)

04. 16.: Szombathely (7.)–Szentlőrinc

04. 23.: Szentlőrinc–Siófok (14.)

04. 26.: Soroksár (10.)–Szentlőrinc

04. 30.: Szentlőrinc–Tiszakécske (11.)

05. 07.: Ajka (5.)–Szentlőrinc

05. 14.: Szentlőrinc–PMFC (3.)

05. 21.: Kazincbarcika (12.)–Szentlőrinc