A Mecsek-rali mellett a város idei legnagyobb nemzetközi sportrendezvényeként május 12-én Pécsre is bekanyarodik a Tour de Hongrie kerékpárverseny minden eddiginél rangosabb mezőnye.

Ha a gyökereit ma már kevesen is ismerik, városunk a kerékpározás egyik hazai bölcsőjeként írta be a nevét a sportág történetébe. A korszakalkotó művészzseni és gyáriparos Zsolnay Vilmos elnökletével ugyanis 1892-ben, úttörőkként tömörültek egyletbe a helyi kerékpárosok; 1894. augusztus 20-án pedig Budapestről éppen ide gurult be az első feljegyzett magyar országúti viadal, a „Budapest–Pécs nagy kerékpár-távverseny” 31 fős mezőnye. Újabb esztendő múltán a magyar sport egyik legnagyobb polihisztora, Lauber Dezső tucatnyi sportága között pályakerékpárban éppen itt, a vadonatúj Velodromban, vagyis a hatszáz fős falelátóval fedett, Újhegy alatti kerékpárarénában szerzett országos bajnoki címet.

Ezek után szinte csodálkozhatunk, hogy az 1925-ben életre hívott Tour de Hongrie sorozathoz miért csak a 3. évében csatlakozott városunk. 1927-ben a négy szakaszból álló viadalból Pécs a fővárosból induló nyitány céljaként, majd a Nagykanizsára tartó folytatás rajtállomásaként vette ki a részét. A történelem viharai miatti sok lyukas év ellenére is egyre népszerűbb túra eddigi 43 versenyéből további 19-szer otthont adva egy-egy országúti vagy hegyi befutónak.