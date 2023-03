Vasárnap sem maradnak foci nélkül a megyei labdarúgás szerelmesei, sőt, Bólyban igazi csúcsrangadót rendeznek, Szederkényben tovább nyújtaná szép sorozatát a Komló, de Siklóson és Szentlőrincen is gólparádé várható.

Március 19., vasárnap, 15.00

Szederkény–Komló

A Komló parádés sorozatába belerondított a múlt héten a Lovászhetény, de az nagy erőt adhatott, hogy Nagy Gábor legénysége kétszer is kiegyenlített, ráadásul emberhátrányban. Nem biztos, hogy egy ilyesfajta bravúr a Szederkény otthonában is összejönne tíz emberrel, így higgadtságra lesz szükség a három pont megszerzése érdekében. Persze a házigazda mindent megfog tenni annak érdekében, hogy borsot törjön a bányászvárosi együttes orra alá. Sőt, talán még a másodosztályból is besegít valaki.

Bóly–Mohács

Két bajnokaspiráns mérkőzik meg egymással Bólyban, ahol óriási taktikai csata várható. Keibl Ede alakulata rákészülhetett erre a párharcra, de vélhetően a Mohácsnak is vannak rejtett tartalékai. Az őszi párharcon két góllal jobbnak bizonyult Kvanduk János együttese, de azóta sokkal jobban összeállt a bajnoki álmokat szövögető Bóly. A vesztett pontok tekintetében a hazai csapatnak van a legnagyobb esélye arra, hogy megfékezze, vagy akár megállítsa a mohácsi menetelést, így egy nagyon izgalmas, forró hangulatú találkozóra lehet számítani.

Siklós–PVSK

Szusszanhatott egyet a PVSK, miután Schneider Gábor könnyed győzelemmel mutatkozott be, de már a siklósi brigádra is ráférne egy kis pihenő. Kettejük szeptemberi ütközetén a pécsi klub 4–1-re nyert, a pillanatnyi formát elnézve pedig ismételten hasonló arányú különbség várható. Főleg úgy, hogy egy diadallal a PVSK odaérhetne a dobogó közelébe.

Szentlőrinc II.–Kétújfalu

Egyetlen döntetlen áll a Kétújfalu neve mellett, ugyanis ősszel kettős emberhátrányban is otthon tartott egy pontot a Szentlőrinc II. ellen (1–1). Erre gondolva, illetve a táblázatot látva tehát a sereghajtó szurkolói reménykedhetnek a pontszerzésben, de valójában a szentlőrinci fiatalok már nagyon máshol tartanak. Azon az összecsapáson is odaszögezték ellenfelüket a kapu elé, csak egyszerűen a fortuna elkerülte őket. Plusz néhányszor a rutinosabb együttesek dolgát is sikerült megnehezíteniük. Egy sokgólos találkozó lehet, ahol egy siker nagy lökést adhat a győztesnek.

Szabadnapos lesz: Villány, Nagykozár.