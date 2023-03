Nagy a nyomás most a Kozármisleny KA női kézilabdacsapatán, még ha kissé magát is meglepte azzal, hogy milyen kiválóan szerepel az idei, erősödött NB I. B.-ben. A kékek mindössze egy ponttal vannak az éllovas Vasas mögött úgy, hogy egy mérkőzéssel még mindig kevesebbet játszottak a riválisnál. Most viszont az egyik legnehezebb feladat következik, a harmadik Szombathely érkezik ma 18 órára, hogy megpróbáljon faragni hátrányából. Persze a Mislenynek legalább annyira fontos a siker, mint riválisának, hiszen egyfelől növelhetné vele szemben az előnyét, s egyben tovább ostromolhatná az ezúttal a Kispestet fogadó angyalföldi gárdát.