Fotós: Dömötör Csaba

Ma lett 80 éves Dunai Antal, aki 1961 és 1965 között erősítette a Pécsi Dózsa alakulatát, majd az Újpest színeiben szerzett elévülhetetlen érdemeket a hét bajnoki aranyéremben és három kupagyőzelemben. 1969-ben a Budapesti Honvéd, egy évvel később a Komló szerzett vezetést a kupadöntőben lila-fehéreknek. Emellett a Vásárvárosok Kupájában is a fináléban szerepelhetett 1969-ben az együttessel, s a BEK-ben negyed- és elődöntőt is játszott.

Az egyéni jó teljesítménye abban is megmutatkozott, hogy az 1973-74-es szezonban öt találattal a Bajnokok Európa Kupájának gólkirálya lett holtversenyben, de a magyar élvonalban is háromszor a legeredményesebb mesterlövésznek bizonyult. Volt európai ezüstcipős és bronzcipős is.

Persze nem csak klub szinten játszott kiválóan a válogatottban sem adta lejjebb a nívót, s 1968-ban olimpiai aranyat ünnepelhetett címeres mezben, 72-ben pedig negyedik lett az Eb-n.

– Jó a kondim, még kinézek valahogy. Letagadhatnék legalább három hetet... – válaszolta tőle megszokott humorral a Nemzeti Sportnak a róla szóló összeállításban.

DUNAI (DUJMOV) ANTAL

Született: 1942. március 21., Gara

Posztja: támadó

Válogatottság/gól: 31/9 (1969–1973)

Csapatai játékosként: Bajai Bácska Posztó (1953–1961), Pécsi Dózsa (1961–1965), Újpesti Dózsa (1965–1977), Debreceni VSC (1977–1979), Chinoin (1979–1981), Simmering (osztrák, 1981)

Kiemelkedő eredményei játékosként: olimpiai bajnok (1968), olimpiai ezüstérmes (1972), Európa-bajnoki negyedik (1972), 7-szeres magyar bajnok (1969, 1970 tavasz, 1970–1971, 1971–1972, 1972–1973, 1973–1974, 1974–1975), 3-szoros magyar kupa-győztes (1969, 1970, 1975), Vásárvárosok kupája-döntős (1968–1969), 3-szoros magyar gólkirály (1967 – 36 találattal, 1968 – 31 találattal, 1970 tavasz – 14 tavasszal), Európai ezüstcipős (1967), európai bronzcipős (1968), BEK-gólkirály (1971–1972 – 5 találattal, holtversenyben)

Klubjai edzőként: Újpesti Dózsa utánpótlásedzője (1978–1979, 1981), Xerez CD (spanyol, 1981–1982), Real Betis (spanyol, 1982–1983), CD Castellón (spanyol, 1985–1986), Zalaegerszeg (1986), Real Murcia (spanyol, 1987–1988), Levante (spanyol, 1990), Veszprém (1990–1991), a magyar olimpiai válogatott edzője (1993–1998), Debreceni VSC (1996–1997)

Kiemelkedő eredményei edzőként: Segunda División B (spanyol harmadosztály) II. csoport bajnoka (1981–1982), olimpiai részvétel (1994)