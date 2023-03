Eseménydús napon van túl a PVTC kiválósága, Bartha Panna, ugyanis egyéniben és párosban is érdekelt volt az Antalyában zajló 15 ezer dolláros teniszversenyen, azonban túl sok oka nem volt az örömre.

Kezdetben egyéniben a szlovák Jaskova Anika ellen bizonyíthatott a nyolcaddöntőben, viszont nagyon sok hibával játszott. Kilenc kettős hibát ütött, ráadásul fogadóként is mindössze 26 pontot szerzett, míg vetélytársa 46-ot. Ennek ellenére az első felvonásban sokáig pariban volt, azonban a második szettben nem maradt sok kérdés.

A nyolcaddöntő eredménye: Bartha–Jaskova 0:2 (4:6, 1:6).

Néhány órával később már párosban, a negyeddöntőben javíthatott a lengyel Bandurowskaval az oldalán. Nagyot csatáztak a cseh és szlovák teniszező alkotta duó ellen, így nem volt meglepő, hogy fej-fej mellett haladtak egymás mellett. Ennek köszönhetően mindenki a rövidítésre készült már, azonban Bartháék ezt a tervet áthúzták, sikerült előnybe kerülniük egy sorsdöntő helyzetben.

Mindeközben a játékvezető gépe tönkrement, pedig jópáran izgultak a meccs közben is, így kevesen tudhatják, hogy 5:4-nél, illetve 6:5-nél is a meccsért adogathattak Bartháék, viszont megremegtek a kezek. A rövidítésben is pontosabb maradt riválisuk, sőt, a döntőszettben is, ezzel Bartha Panna török kalandja ezúttal véget ért.

A negyeddöntő eredménye: Hindova, Radisics–Bandurowska, Bartha 2:1 (5:7, 7:6, 7–5, 10:3).