PTE-PEAC–Iváncsa 1–2 (0–1)

Labdarúgó NB III., Közép-csoport, 28. forduló, Pécs, 150 néző. V.: Iványi G. (Vörös D., Aczél P.).

PTE-PEAC: Paceka – Nagy M. Bozóki, Forró, Berdó – Hawkins (Varga B., 64.), Temesvári, Bachesz (Than, 84.), Bohata (Gelencsér G., 46.) – Kása (Gelencsér B., 46.), Keresztes (Makai, 46.). Edző: Lőrinc Antal.

Gólszerzők: Temesvári (53., büntetőből), ill. Fehér I. (26.), Sili (90+2.).

Lőrinc Antal, a PTE-PEAC vezetőedzője: – Kiváló, sőt, az eddigi legjobb csapat ellen próbáltuk felvenni a versenyt, amíg erővel bírtuk, sikeresen is. A szünet utáni három cserével is frissíteni próbáltam, és ebben az időszakban az egyenlítés után a győztes gólt is megszerezhettük volna. Az utolsó húsz percben aztán főként fizikálisan mutatkozott meg a vendégek fölénye, ezzel együtt nagyon fájó a 92. percben kapott vesztes találat.

Következik. A hétvégi, 29. fordulóban a PEAC szabadnapos. Április 9., 16.00 (PMFC-stadion): PEAC – Újpest II.