Lassan matematikailag is közeledik az a pont, amikor már a PMFC-nek nem lesz esélye oda jutnia az első két hely egyikére. Az MTK jelenleg 12, a Diósgyőr 11 ponttal előzi meg a piros-feketéket. Ugyan ez nem ledolgozhatatlan előny a visszalévő 11 fordulóban, de egyfelől valószínűtlennek tűnik, hogy a fővárosiakat még négyen le tudják győzni, amikor 27 forduló alatt is épp ennyi bukásuk volt, s kilenc meccses győzelmi sorozatban vannak. A Diósgyőr ugyan már hétszer szenvedett vereséget, de döntetlenje csak egy van, az elkövetkezendőkben pedig még találkozik az utolsó előtti Doroggal, a szenvedő Szentlőrinccel, az életéért küzdő Kozármislennyel, s több az alsó házhoz is tartozó csapattal, amelyek ellen valószínűtlen, hogy elbukik.

A mögöttük álló Pécs számára ugyanakkor a harmadik hely is kiemelkedően jó eredmény lehet, amire építkezhet a következő szezon(ok) során. Azonban ebbe a pozícióba is nagyon kell kapaszkodnia, hiszen elképesztően besűrűsödött mögötte a mezőny. Egyetlen vereség pozíciókba kerülhet, hiszen még a 8. helyezett Győr is csak kilenc pontra van. A PMFC-nek az segíthet, hogy a közvetlen riválisai mindegyikével van még randevúja, igaz, épp ez lehet a legnagyobb nehezítő körülmény is, ugyanis szinte egymás után kell hatpontos rangadókat játszania. Most a Szombathely következik (8 pont előny), majd a Siófok és a Soroksár, amelyek közül bármelyik képes lehet arra, hogy megfékezze Tóth-Gáborék rohamait, s pontot lopjanak. Majd egymás után kétszer idegenben kell bizonyítani, az előzni vágyó Ajka, s a szintén tűz közelben lévő Szeged ellen. A Kazincbarcika itthon egy újabb ellenfél, amely képes a legnagyobbakkal is felvenni a versenyt, ha jó napot fog ki, legutóbb is 1–1-et játszott a Péccsel.

Ezeket a meccseket követően jön azonban csak a fekete leves, hiszen a 4. Gyirmót és az éllovas MTK váltja egymást Ráczékkal szemben, s főleg utóbbi összecsapáson bravúr lenne a győzelem.

Az utolsó két forduló már lazább lehet a Szentlőrinc és a Dorog ellen. Azonban a megyei rangadó mindig presztízs csata, s három esélyes a végkimenetele mindegy, hogy egyébként hogyan szerepel a két csapat. Ráadásul ennek a két gárdának, akár még az életet is jelentheti a pontszerzés ebben a szakaszban. Igaz, az is elképzelhető, hogy pont amiatt pörögnek majd fel, mert már minden mindegy lesz számukra.

Ha csak egymás ellen botlanak a PMFC riválisai, akkor már csak két-három vereség fér bele a szezonba, illetve ezzel megegyező pontnyi döntetlen, ha akarja tartani a helyét. Az ősszel már egy hasonló szériát képes volt produkálni a gárda, most azonban egészen más helyzetből fut neki a bajnokság utolsó szakaszának. Az biztos, hogy bravúrokra is szükség lesz, s arra nagyobb az esély, hogy még két-három helyezést hátrébb csúszik Weitner Ádám alakulata.

03. 19.: Szombathely (7.)–PMFC

04. 02.: PMFC–Siófok (14.)

04. 09.: Soroksár (10.)–PMFC

04. 12.: PMFC–Tiszakécske (11.)

04. 16.: Ajka (5.)–PMFC

04. 23.: Szeged (6.)–PMFC

04. 26.: PMFC–Kazincbarcika (12.)

04. 30.: Gyirmót (4.)–PMFC

05. 07.: PMFC–MTK Budapest (1.)

05. 14.: Szentlőrinc (17.)–PMFC

05. 21.: PMFC–Dorog (19.)