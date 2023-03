Mindkét baranyai férfigárda győzelemmel zárta a hétvégét az asztalitenisz Extraligában. A hazai pálya előnyét is élvező komlói Hügiéne Bt. a mosonmagyaróvári Hoffer fölött diadalmaskodott 9:1-re. A komlói győzelmeket egyéniben Szita (2), Sabján (2), Both (2), Wei Chen, továbbá a Both, Szita és a Sabján, Wei Chen párosok szerezték.

A Celldömölk és a Komló mögött a tabella 3. helyén tanyázó PTE-PEAC Kalo Méh Soltvadkerten vendégszerepelt – és hozott el jó vendéghez talán nem illően a tízből nyolc győzelmet. A 8:2-es siker kovácsai egyéni győzelmeikkel Szántosi (2, egyik játék nélkül), Molnár, Pető és Gerold (2, egyik játék nélkül), valamint a Gerold, Szántosi, és ugyancsak ellenfél, azaz játék nélkül a Pető, Demeter párosok voltak.

Két meccsen is asztalhoz álltak szombaton a PTE-PEAC ifjú hölgyei: a kvartett előbb a liga sereghajtóját „fogadta” hazai gárdaként a Marczibányi téri tornán. A szegedi Pingpongozz Velünk SE-vel az ellenfél barátságos nevéhez illő 5:5-ös döntetlen született, a pécsiek közül Pétery és Nagy Rebeka két-két egyéni, valamint a Nagy Judit, Nagy Rebeka kettős páros győzelmével.

Ugyanaznap este aztán súlyos, 7:0-ás vereséget szenvedett a csapat a Budaörssel azonos pontszámmal, de egyetlen botlásukkal csak a 2. helyen tanyázó fővárosi Erdérttől.