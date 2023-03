Tóth Márk, a PEAC kiválósága: – Ahogy szokták mondani, az első 10 percben a buszban ragadtunk, gyorsan be is szedtünk egy megérdemelt kétgólos hátrányt. Ezután észhez kaptunk, és nagy erőket mozgósítva a második félidő elejére már egál volt az állás. Tulajdonképpen a meccs elejét leszámítva végigdomináltuk a találkozót, ezért bár Szombathelyen nem rossz eredmény a döntetlen, de mégis most inkább félig üresnek érzem azt a bizonyos poharat. A játékvezetők ténykedését nem fejteném ki, de megnehezítették a dolgunkat. A jövő héten Újpestre megyünk, el kell kezdenünk a győzelmeket is gyűjtögetni, ha elszeretnénk érni a céljainkat.

Ez következik (04. 03.): UTE–PEAC. (20.30).